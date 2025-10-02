A derradeira lección do mestre volverá a Galicia en 2026 para exponerse en el Museo

A falta de la autorización oficial del gobierno argentino, se da por hecho que la obra de Castelao A derradeira lección do mestre volverá a Galicia y se expondrá en el Museo en 2026. El presidente de la Diputación, Luis López, y el presidente del Centro de Galicia de Buenos Aires, José María Vila Alén, encabezaron este jueves el acto en el que se anunció formalmente el inicio de las conversaciones para que la obra, considerada por muchos el "Gernika gallego”, se exhiba en Pontevedra, donde se conserva el grueso del legado del autor de Sempre en Galiza.

Será, según las previsiones que barajan en estos momentos la Diputación y el Centro Galego de Buenos Aires, una cesión temporal para que la obra pueda protagonizar una exposición que se prolongará unos tres meses. Será la segunda ocasión en la que A derradeira lección do mestre vuelva a Galicia, tras una primera visita en 2018 para su exhibición en la Cidade da Cultura.

El vicepresidente de la Diputación y responsable del Museo de Pontevedra, Rafa Domínguez, hizo hincapié en el valor artístico de la obra, así como su carácter esencial para la memoria histórica de Galicia.

“El Museo de Pontevedra no se entiende sin Castelao y Castelao no se entiende sin el Museo de Pontevedra”, recordó Rafa Domínguez, “aquí guardamos la mejor colección de su obra, la más completa y estudiada”. Con todo, reconoció que su obra cumbre “no está aquí, nunca fue expuesta” en la Boa Vila, “con lo bonito que sería verla dialogando” con el resto del legado del intelectual y político galleguista.

“Desde mi llegada a la Diputación de Pontevedra tuve una obsesión: que la obra maestra de Castelao estuviese en el Museo para ser comprendida en su conjunto con la obra de nuestro artista más universal”, añadió.

José María Vila Alén explicó que las conversaciones para el préstamo “tienen su recorrido, aunque afortunadamente ya lo hicimos antes” para la exhibición en Gaiás. Se precisa, recordó, la intervención del Ministerio de Cultura argentino, y la embajada, además de cuestiones operativas relativas a seguros, transportes etc “para preservar la obra en el traslado”.

Más allá de estos desafíos, la disposición del centro que encabeza es, añadió, que “sea vista por la mayor cantidad de personas, que tomen conciencia” de lo que la obra representa, que “no dejen de verlo”, la contemplen y “reflexionen”.

Explicó que Castelao “trabajaba en el Centro Orensano, donde tenía su despacho, allí escribió” y pintó esta obra, que “donó en un acto solemne al centro orensano”, del que el Centro Gallego de Buenos Aires es heredero y, actualmente, propietario legal del cuadro. Vila Alén incidió, no obstante, en que “conceptualmente” la obra es “de toda Galicia, de todos los gallegos, de todo el mundo gallego”.

El cuadro fue realizado en 1937 a partir de A derradeira lección do mestre probablemente el dibujo más emblemático del álbum Galicia Mártir (1937), y el más conocido del conjunto de 31 trabajos que forman los tres álbumes que realizó sobre la barbarie de la guerra civil el artista y político. Esta estampa original que se conserva en el Museo de Pontevedra sirvió esta mañana de marco para el anuncio de la vuelta de la obra a Galicia, un acto en el que también tomó parte el ex conselleiro de Cultura, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, una presencia que se interpreta como un buen augurio ya que también asistió al inicio de las conversaciones para que la obra fuese expuesta en la Cidade da Cultura.