«A cultura da morte en Galicia», mañana

El Hotel Villa Covelo acoge mañana a las 20.00 horas la conferencia «A cultura da morte en Galicia: ritos, mitos e crenzas», de Rafael Quintía. La charla se aborda desde una perspectiva antropológica y divulgativa. Al finalizar, los asistentes están invitados a un vino de cortesía y a un pequeño ágape. La entrada es libre hasta completar aforo, pero es necesario inscribirse en reservas@villacovelo.es.