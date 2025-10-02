Cientos de pontevedreses secundan una marcha en defensa del pueblo palestino

Cientos de pontevedreses salieron este jueves a la calle para mostrar, una vez más, su apoyo al pueblo palestino y expresar su enérgico rechazo al genocidio que el Estado de Israel está llevando a cabo en Gaza.

Tres organizaciones convocaron una concentración en la Praza da Peregrina en defensa de la Global Sumud Flotilla, cuyos barcos se dirigían a Gaza para romper el bloqueo humanitario impuesto por el Estado de Israel y que fue interceptada por el Ejército de este país desde la pasada madrugada y durante todo el día de hoy. Global Movement to Gaza Galicia, el sindicato CGT y la agrupación Pontevedra con Palestina llamaron a participar en la protesta bajo el lema "En la flotilla navegamos todas por Palestina". Pero finalmente la concentración se convirtió en una manifestación, que recorrió la calle Michelena hasta la Subdelegación del Gobierno.

Unas jóvenes sostienen unas pancartas reconociendo el Estado Palestino. / A.L.

Según la última información hecha pública este jueves, todas las embarcaciones de la flotilla fueron interceptadas y sus tripulantes trasladados a la ciudad de Asdod. De los más de 500 voluntarios de distintas nacionalidades, 65 son españoles.

Las protestas por su retención tuvieron lugar en numerosas ciudades de España, mientras que en Galicia fueron convocadas en las siete grandes ciudades y en numerosas localidades de las cuatro provincias.

Una de las pancartas de la marcha de la Boa Vila fue portada por el BNG, con el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, al frente, que vistió como es habitual el pañuelo palestino, y que estuvo acompañado por su equipo de gobierno. También acudieron los socialistas de Pontevedra.