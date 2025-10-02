El centro social y de mayores de Vilaboa abre con un plan de atención terapéutica

La inauguración del Centro Social y de Mayores de Vilaboa supone un notable paso adelante en la calidad asistencial de la población de mayor edad del municipio por lo que el gobierno local quiso marcar el inicio de esta nueva etapa con un acto abierto a la ciudadanía en lo que exponer con detalle el programa +Vida Vilaboa, que engloba actividades diferenciadas para personas mayores autónomas y para dependientes.

El alcalde, César Poza, recordó brevemente el proceso y dificultades para que la vieja escuela luzca ahora como un edificio adaptado y técnicamente equipado para atender las necesidades de un sector de población que demanda ser atendido sin salir del municipio.

La inminente puesta en funcionamiento de estas instalaciones avivó en las últimas semanas el interés de numerosas familias por conocer en detalle un programa social que ayer Poza, junto con la concejala de Servizos Sociais, María Canosa, y la trabajadora social del Concello desgranaron con detalle y que pivota sobre de los ejes. Por una parte las salas ubicadas en la parte superior del edificio estarán dedicadas al envejecimiento activo. En esas se impartirá, de manera inmediata, un taller de memoria que arrancará con una sesión a la semana de 90 minutos de duración y un coste de 5 euros mensuales, y clases de gimnasia de mantenimiento, con dos sesiones semanales de una hora de duración y un precio de 10 euros al mes.

Las salas de la planta baja del edificio quedan reservadas para la atención terapéutica, que estará coordinada por un equipo especializado y desarrollará un programa de estimulación integral (cognitiva, funcional, física, motriz y emocional) para personas con alzhéimer, demencia o deterioro cognitivo. Estas sesiones de terapia se organizarán en dos horarios, por la mañana de 10.00 a 13.00 horas o de tarde de 16.00 a 19.00 horas. Los días de asistencia también se adaptarán a las necesidades de cada paciente con una tarifa que irá desde los 80 a los 170 euros al mes en función de los días de asistencia.

El Concello, en colaboración con Afamo Morrazo, ofrece también la posibilidad de transporte adaptado para favorecer la asistencia a las sesiones terapéuticas.