Cantos al son del mar

Si hay algo que está muy presente en la cultura popular gallega son las «cantigas mariñeiras», esas piezas que nunca faltan en todas las fiestas y que se saben diferentes generaciones, cantándolas a viva voz incluso en los estadios de fútbol, como es el caso de «A Rianxeira», considerada el himno de los emigrantes de Galicia con sus «ondiñas veñen e van».

En el importantísimo trabajo de que estas letras y música no se pierdan y perduren en el tiempo trabajan agrupaciones como la pontevedresa «O Son das Corbaceiras», que llevan a cabo una recuperación cultural y tradicional de piezas de toda Galicia que difunden con sus actuaciones.

Este grupo está compuesto actualmente por quince personas de diferentes franjas de edad, aunque la media está entre los 50 y pico años y los 70 y largos. Llevan un año y medio de actividad, pero siguen abiertos a nuevas incorporaciones, sobre todo de nuevas generaciones, para que esta transmisión oral se prolongue.

Para conocer sus orígenes hay que remontarse a una formación anterior, «O Son das Ondas», que se disolvió con la pandemia del coronavirus. De ahí procede la mayoría de los actuales integrantes de «O Son das Corbaceiras», que llevan ya un año y medio cantando de cara al público y que se estrenaron con una actuación en las fiestas de San Roque de Pontevedra de 2024.

Dirigidos por Sabino Chan, acordeonista profesional con más de 30 años de trayectoria, forman el grupo a día de hoy Luis, Félix, Lisi, Roberto, Nati, Celso, Esther, Cristina, Antonio, Merchi, Couto, Lino, Susi y Tina. Entre ellos hay varios músicos, ya que son bienvenidos diferentes instrumentos.

Cada jueves, de seis a ocho de la tarde, se reúnen para ensayar en el local del Gremio de Mareantes, en el barrio de As Corbaceiras. Y aunque el nombre del grupo hace referencia a esta zona con tanta historia de la Boa Vila, muchos de sus integrantes son de otros municipios vecinos.

Tal y como explica Luis Álvarez Muñiz, uno de los miembros de la formación, también integrante de otros grupos tradicionales, «antes con O Son das Ondas nos adicabamos á canción mariñeira exclusivamente, ahora en O Son das Corbaceiras o 75% das que recuperamos son relacionadas co mar». «Isto tamén ten todo o sentido porque as nosas actuacións son en Pontevedra, Marín, Poio, O Grove, Vilagarcía... que son lugares vencellados ao mar».

Generalmente, sus actuaciones son contratadas por los ayuntamientos, pero ellos mismos organizan otras, como las gratuitas en residencias de la tercera edad. «No Nadal imos ás residencias de maiores e é unha marabilla ver como saben todas as cancións e se poñen de pé para cantalas», celebra Luis Álvarez.

En su calendario ya hay marcadas varias fechas para sus citas con el público: el 24 de octubre en Meaño y a mediados de noviembre en el barrio de Campolongo de Pontevedra, un día por concretar.