La Brilat finaliza la operación "Centinela Gallego" de vigilancia del monte: 2.850 patrullas y 88 avisos de incendio

La Brilat de Pontevedra ha puesto punto final a la operación "Centinela Gallego" de este año para detectar incendios forestales en un verano "extremadamente complicado", según admite la propia unidad militar. Fue mes y medio de activación, entre el 15 de agosto y el 30 de septiembre, en plena ola de fuegos en toda Galicia, pero especialmente en la provincia de Ourense.

En ese periodo, los militares participantes en el dispositivo "han trabajado para reforzar la vigilancia de los montes gallegos y la prevención de incendios forestales, a través de actividades de presencia y disuasión. Esta colaboración se ha realizado en el marco del convenio firmado entre la Xunta de Galicia y el Ministerio de Defensa para trabajar de forma conjunta y coordina en la lucha contra de los incendios forestales", según informa la Brilat.

En total, se realizaron alrededor de 2.850 patrullas, tanto de presencia en municipios como de vigilancia desde diferentes observatorios; y se han empleado alrededor de 80 vehículos de diferentes modelos, que han recorrido un total de 280.000 kilómetros. Se avistaron 88 quemas, conatos y reavivamientos de incendios notificados en los diferentes distritos forestales.

Inicialmente se desplegaron 35 patrullas, formadas por militares del Ejército de Tierra y de la Armada, en un total de 39 municipios en ocho distritos forestales gallegos. En concreto, 30 patrullas con efectivos de la Brigada Galicia VII de la Brilat, que desarrollaron sus misiones de vigilancia en las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra; mientras que las otras cinco patrullas estaban integradas por los infantes de marina del Tercio Norte de la Armada, con sede en Ferrol, que se distribuyeron por distintos municipios en la zona sur de la provincia de A Coruña.

Posteriormente, ante el incremento de los incendios durante el mes de agosto, la Xunta de Galicia solicitó el refuerzo del dispositivo inicial, tanto en medios como en capacidades. De forma inmediata, las Fuerzas Armadas incrementaron su despliegue hasta 50 patrullas terrestres sobre el terreno: un aumento de diez de la Brilat y cinco de Infantería de Marina. Además, se reforzó el sistema de mando y control, al tiempo que se aumentaron las capacidades de apoyo logístico en abastecimiento, transporte y sanidad.

Tras el repliegue total del operativo, que concluyó el 1 de octubre, el general de brigada Alfonso Pardo de Santayana Galbis, jefe de la operación ‘Centinela Gallego’ y de la BRILAT, ha puesto en valor «la capacidad de adaptación del dispositivo ante una situación excepcional, del que me gustaría destacar su papel clave en la protección del patrimonio forestal y en la prevención de daños mayores. Sin duda, Centinela Gallego 2025 se ha consolidado como una herramienta flexible y eficaz, capaz de responder con agilidad a los desafíos medioambientales que enfrenta Galicia cada verano».

Para el general Pardo de Santayana, estar al frente de esta operación "ha sido una enorme satisfacción profesional y personall. Alrededor de 180 militares han puesto de manifiesto la inquebrantable vocación de servicio a España. Una vez más, han demostrado que nuestras Fuerzas Armadas son necesarias para hacer frente a situaciones de crisis de cualquier índole, siempre unidos a la sociedad a la que pertenece y a la que sirve, velando por el bienestar y la seguridad de los españoles».