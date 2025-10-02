Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Anpa San Xoán recolle o sábado de residuos na Seca

A Asociación de Nais e Pais San Xoán do CEIP Isidora Riestra organiza o sábado unha recollida de residuos na contorna da Seca aberto a toda a cidadanía. O punto de partida será ás 11.00 horas desde o colexio, e desde aí pequenos e maiores farán unha limpeza en equipo en toda a contorna. O obxectivo, indican desde a propia Anpa, é concienciar á rapazada da importancia de coidar o medio ambiente.

