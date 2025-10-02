«En mis películas primero hay un paisaje y luego llega la historia»

—Tras una década vuelve al largometraje ¿cómo ha sido esta aventura?

Larga (risas), no desde hace diez años estoy con el proyecto, pero sí que ha sido un proceso como de 6 años para desarrollarlo poco a poco, conseguir producción, financiación… El proceso habitual, que en el cine independiente es costoso, lento.

—¿Cuál fue el punto de partida? ¿Cómo surgió la idea?

Siempre vienen como de distintos lugares, hay algo como de intuición que vas siguiendo, vas siguiendo como pistas que te llegan. Es cierto que hay cosas como bastante clave, una es el contacto con un espacio en concreto, que es esta zona de As Telleiras en Sanxenxo, en Dena, en las que había muchas fábricas de tejas que ahora ya están en desuso. A través de Pablo Barreiro, que es un escultor que me enseñó este espacio y que tenía su taller ahí en ese momento, compartimos un paseo por ese lugar y me fascinó. Y de ahí surgió como la primera pista de un personaje que habitaba este lugar. Y luego las películas vienen de muchos otros sitios a la vez (sonríe).

—El eje de la película es la identidad, pero también en tiempos hiperconectados habla de la necesidad del silencio

Por eso empezó a formarse esta idea de ese personaje, que se retiraba a este lugar con esta excusa del trabajo, no necesariamente para aislarse pero si con un trabajo artístico y para montar su taller en una zona en la que tenía sentido, por el tipo de materiales que trabajaba y el entorno, pero que se iba aislando cada vez más, que en este proceso se fascinaba más por ese lugar y por la gente con la que se iba encontrando y menos por lo que ya venía arrastrando de atrás, sus conocidos, su familia, sus relaciones... Y las iba cortando de alguna manera, o iba dejando estar presente. Entonces sí que hay un deseo de silencio, en estos tiempos como tan ruidosos un deseo de volver a uno mismo.

—Otro tema es la permanente tentación de desaparecer, ese sueño que un día tenemos todos de dejarlo todo

Sí, es una especie de fantasía recurrente de muchos, esa idea de necesitar hacer borrón y cuenta nueva, de uno mismo también, de ciertas cosas, de tomar decisiones y afrontar la carga que supone ser uno mismo, lo que ha decidido ser ahora, también probablemente de manera inconsciente, intuitiva, pero que de repente se hace como muy pesado. Está esa fantasía, por ahí alguien decía que esa fantasía de desaparición o liberación es el último reducto de los idealistas.

«Hacer cine es realmente complejo, desgasta mucho y requiere de una fuerza de voluntad muy grande»

—El rodaje ha sido íntegramente en el entorno de Pontevedra ¿qué importancia tiene el paisaje en la película?

Para mi es siempre una de las claves, por lo menos en las películas que he hecho hasta el momento prácticamente todas no surgen tanto de una idea temática o que precede a la película, tipo quiero hablar de este tema social o lo que sea, sino que vienen de la intuición que tengo, de la sensación que tengo, a través de los paisajes. En mis películas primero hay un paisaje y luego llega la historia. De esta zona de telleiras, marismas, vegetación, justo de espaldas a toda esta zona muy turística de Sanxenxo y O Grove, pero al lado, me gustó esta combinación y a raíz de explorarla y de descubrir ciertas cosas que me seguían conectando con esta trama de la película que fui desarrollando me pareció como el mejor lugar para empezar.

—¿Qué es lo mejor y lo peor de hacer cine independiente?

Lo mejor supongo que disfrutar de la narración como espectador, esa fascinación más grande que la vida que nos produce a veces, que nos habla directamente, nos interpela, y muchas veces, no sabemos cómo ni por qué, nos emociona. Lo peor creo que todas estas fases, toda esta cosa de financiación, de levantar películas, algo que cada vez es más complejo para los que somos pequeñitos, cineastas y productoras independientes, porque luego no tienes muchos espacios para darlas a ver. Es realmente complejo, desgasta mucho y requiere de una fuerza de voluntad muy grande.

—En los últimos años ha abordado proyectos ligados a la docencia y a la programación, por ejemplo del Festival Novos Cinemas ¿qué aportan esas experiencias?

Para mi son otras formas de dedicarse al cine. Un cineasta puede tener como distintas maneras de acercarse, puede ser programador exclusivamente, puede ser docente y sentir esa idea de la transmisión, que me interesa mucho, la idea de ser un pasador de películas que tú le das a ver a otros, algo que crees que merece la pena y que a ti de alguna manera te ha llamado o te ha hecho mejor. A veces sentimos eso de un libro o de una película, que nos hace ser mejores personas simplemente el hecho de estar en contacto con esa obra. Y para mi el poder compartir cine desde otros lugares me ha dado casi más satisfacción que el hacer películas, que es más frustrante en muchas ocasiones.