El alcalde de Pontevedra insta al Consejo Superior de Deportes a impedir que se pueda competir bajo bandera de Israel

El Concello de Pontevedra adoptó este jueves un acuerdo formal para expresar su «repulsa» por el ataque perpetrado por Israel contra la flotilla solidaria que se dirigía a Gaza. El gobierno local califica la acción como una «retención ilegal de activistas», entre los que se encuentra la gallega Sandra Garrido, y considera que supone una «vulneración grave del derecho internacional» que evidencia la intención de impedir la entrada de ayuda humanitaria en Palestina.

En el texto se exige la liberación inmediata de todas las personas detenidas ilegalmente. Además, reclama el fin del bloqueo sobre Gaza y la protección de la misión solidaria. Y, sobre todo, el Concello clama por el final del «genocidio que está ejecutando sobre el pueblo palestino».

Esta decisión, según explicó el alcalde, Miguel Fernández Lores, se enmarca en el posicionamiento general del Concello frente a una situación que califica de «absolutamente lamentable y condenable».

Lores también informó de que el Concello recoge este viernes el Diploma de Honor de la Federación Española de Natación por su trabajo a favor de la promoción de los deportes acuáticos. El regidor aprovechar este viaje a Madrid para reunirse con el gabinete del Consejo Superior de Deportes (CSD) y trasladar personalmente la petición municipal de impedir la participación de deportistas con la bandera de Israel en eventos deportivos.

En la reunión, solicitada por el propio alcalde, se pedirá que se hagan «todos los esfuerzos posibles» para impedir la participación deportiva de Israel como Estado, siguiendo el modelo aplicado con Rusia y Bielorrusia. Esta iniciativa responde a un acuerdo plenario mayoritario para evitar que se haga «propaganda de un estado que está cometiendo genocidio en Gaza».

Lores insistirá en la necesidad de que el CSD, como organismo que representa a todas las federaciones y al Gobierno, lidere esta demanda ante las entidades internacionales. Esta postura, según el alcalde, busca hacer toda la «presión posible» ante una situación que calificó de «absolutamente lamentable y condenable».

Recta final de la reforma de A Santiña y luz verde a las bicicletas con pequeños remolques

El Concello acordó ampliar el plazo de ejecución de las obras de la calle Santiña hasta el 31 de octubre. Esta prórroga se concede para la plantación de las árboles, la única tarea que queda pendiente. Son «árboles de gran porte» que actualmente se encuentran en un vivero y requieren un proceso especial de adaptación, que consiste en sacarlos del terreno y preparar su cepellón con el fin de ser trasplantados con seguridad.

Se espera que estos trabajos se realicen durante la segunda quincena de octubre, lo que permitirá recepcionar finalmente la obra cuando la tarea se complete, ya que el resto de las reformas de la calle ya se encuentran terminadas.Por otra parte, el Concello ya tramita la modificación de la ordenanza municipal de la «Mobilidade Amábel» y de la utilización de los espacios públicos en la ciudad para favorecer el uso de remolques en las bicicletas para llevar menores, mascotas e incluso alguna mercancía.

Licencia a 142 viviendas en la antigua Finca da Abundancia

El Concello acordó la concesión de la licencia urbanística para la ejecución de obras consistentes en la construcción de un edificio en la zona de A Parda, en la antigua Finca da Abundancia. Así, estas edificaciones se construirán en la avenida Virxinia Pereira Renda, números 12 y 14, y en la calle San Mauro, números 4 y 6, de la mano de Soluciones Residenciales Kuha. Esta parcela contará con 142 nuevas viviendas, cinco locales comerciales, 149 trasteros y 221 plazas de garaje. Todas estas obras cuentan con un presupuesto declarado por la promotora de 10.499.940 euros. Además, también se construirá una zona verde de 4.000 metros.

Asimismo, el Concello acordó la recepción definitiva del complejo deportivo de Campolongo. Aunque fue recibido de forma parcial en 2019, después de su renovación total tras una concesión, aún restaba el acondicionamiento de las pistas situadas sobre la cubierta, labores que acaban de concluir. Además de canastas y otros elementos renovados, se pintó el suelo en varios colores para diferenciar las modalidades deportivas.También se renovó el contrato de mantenimiento de los parques forestales