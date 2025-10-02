Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acto de visibilidade de enfermidades raras

A Asociación No Estamos Solos volve organizar unha xornada de visibilidade das enfermidades raras que será mañá venres de 17.00 a 20.00 horas no Multiusos da Praza de Abastos. Entre outras actividades haberá un bingo solidario, un karaoke infantil, un baile ata que o corpo aguante con DJ Peque, xogos, pintacaras, cafés... e moitas cousas máis. A asociación brinda apoio e asistencia a diversas comunidades con necesidades especiais.

