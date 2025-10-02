Más de 20 propuestas juveniles logran ayudas provinciales para su desarrollo

El presidente de la Diputación, Luis López se reunió ayer con representantes de las 22 propuestas reconocidas en el plan +Xuventude , cinco más que el año pasado, para dar a conocer a través de una pieza audiovisual los detalles de los proyectos beneficiarios, que recibirán subvenciones de entre 1.000 y 5.000 euros por parte del organismo provincial.

Sheila García, presidenta de la Asociación Colectivo Espazo del municipio de Barro, tomó la palabra en representación de sus compañeros para destacar el apoyo que suponen estas ayudas de la Diputación para que jóvenes de toda la provincia, tanto agrupados en asociaciones culturales como en empresas o entidades de bienestar social, puedan materializar proyectos de todo tipo y beneficiosos para el conjunto de la sociedad.

Este programa se traduce en hechos como una inversión de más de 2,5 millones de euros en dos años, la creación de un área de gobierno específica para la juventud dotada este año con un presupuesto de 1,3 millones, la concesión anual de estas ayudas, además de la entrega de los Premios Provinciais da Xuventude, el lanzamiento de certámenes novedosos como el «Pontevedra Literaria» o la oferta de prácticas laborales en países de la Unión Europea.