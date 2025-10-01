La Xunta confía en iniciar las obras de Lourizán a finales del próximo año o principios de 2027

La Xunta espera disponer a mediados de 2026 del proyecto de rehabilitación del Pazo de Lourizán para en adelante poder licitar las obras, que empezarían según este primer cronograma a finales del próximo año o principios de 2027. Con todo, se trata de un proyecto complejo, falta documentación sobre distintas intervenciones en el edificio, son muchas las tramitaciones y hay dudas sobre el estado de algunos elementos como los forjados, de modo que los plazos podrían verse alterados.

También el presupuesto, que como mínimo superará los 15 millones, según las estimaciones de la administración autonómica, y que se concretará cuando el proyecto definitivo de ejecución esté finalizado. Por su parte, las obras se desarrollarán por fases para que haya espacios a disposición del público mientras que se continúa trabajando en otros.

La zona norte del pazo es la que se encuentra en mejor estado. Se conserva en la parte primera el despacho de Montero Ríos y otras estancias que pasarán a ser zonas de divulgación, con una sala de conferencias.

En la finca se peatonalizarán la mayor parte de los tránsitos, generando accesos rodados diferenciados y facilitando a los visitantes el máximo disfrute. También se recuperará la fachada principal del pazo, en un proyecto en el que la accesibilidad es uno de los principales retos: no puede situarse el acceso general desde las actuales escaleras, de modo que se recuperará el nivel de semisótano, que antiguamente se destinaba a almacenamiento y bodegas, y con un acceso al futuro lobby del hotel y a la zona de divulgación.

La escalera se dejará intacta y en el ala sur se situará el restaurante. Éste se emplazará en la galería y parte de los salones, en el antiguo comedor del centro de investigaciones forestales, que también fue comedor original de la casa.

Por su parte, en la segunda planta se ubicarán las 20 habitaciones del hotel. Se instalarán ascensores que conectarán el semisótano con esta zona de hospedaje, con alojamientos con terrazas individualizadas en la zona que da a la fachada principal.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visitó en la mañana de este miércoles el pazo, en donde se llevan a cabo las primeras catas para la rehabilitación, que correrá a cargo del estudio barcelonés UTE Pinós, Enric Estudio Carme Pinós S. L. P., Carles Enrich Studio S. L. P. Recordó que se adjudicó el contrato el pasado 25 de junio “y desde entonces trabajan duro para que, esperemos, a finales de este mes de octubre poder tener ya un proyecto básico” de la transformación de la antigua mansión de Montero Ríos.

“Se está trabajando con rigor para ofrecer a la ciudadanía de toda Galicia un espacio multidisciplinar”, señaló Lorenzana, que conjugará el centro de investigación forestal con usos turísticos (hoteleros y de restauración) y con zonas recreativas, de exposición etc. “Se trata de revitalizar un elemento del patrimonio”, añadió, pero que continúe apegado a la investigación y al sector forestal.

Blanca González, del estudio Carme Pinós, que trabaja en UTE con el equipo de Carles Enrich, explicó que “ahora mismo estamos abriendo una serie de catas para ver a nivel estructural en qué estado se encuentra el edificio, entender cómo es” y, sobre todo, determinar el estado de los forjados.

En el edificio histórico hay elementos patrimonialmente protegidos, como la escalera imperial que conecta la planta principal con la segunda, la escalera circular o los paramentos. También es necesario preservar algunas pinturas y escayolas de los salones principales

Éstos tienen, añadió la técnica, “una serie de demandas, requisitos estructurales que no parece que cumplan y todo eso afectará evidentemente a los criterios de intervención y, por supuesto, a cómo se repartirá el presupuesto global”.

Éstos tienen, añadió la técnica, "una serie de demandas, requisitos estructurales que no parece que cumplan y todo eso afectará evidentemente a los criterios de intervención y, por supuesto, a cómo se repartirá el presupuesto global".

Ésta recuerda que “en el patrimonio es muy difícil introducir instalaciones. A día de hoy se requieren, por ejemplo, unas renovaciones de aire de los espacios importantes, o de climatización” y en un edificio histórico en ocasiones no se dispone de los espacios suficientes para estos nuevos equipamientos.

A mayores se suma “todo un trabajo de investigación” a cargo del equipo de restauradoras, que ya han realizado una campaña para ver qué pinturas son originales, los tipos de maderas etc y proponer soluciones para preservar todo lo posible. “Tampoco se quiere hacer un falso histórico”, matizó en este punto la arquitecta, sino que será un proyecto en el que se pondrá en valor lo antiguo “y se intentará que lo nuevo tampoco quede totalmente camuflado”.

Los arquitectos ya se han topado con las primeras sorpresas: en la zona de cocinas imaginaban que existía una bodega y en realidad se han topado con las antiguas calderas, de la década de 1880 y patente alemana. También está la cripta en la que estuvo enterrado Montero Ríos y que se quedarán como parte del recorrido histórico a visitar, al igual que la cubierta del edificio

Entre los desafíos está la falta de documentación sobre distintas intervenciones realizadas en el edificio, especialmente la última, ligada al centro de investigaciones forestales. “Tenemos algún plano histórico de la granja original, de 1897, pero no tenemos claro si eso fue realmente lo que se construyó”, detalló la profesional, que recordó que “trabajamos con esa serie de incógnitas, y eso es lo que hace también difícil establecer un presupuesto y tiempos exactos, porque hay imprevistos que van surgiendo”.

