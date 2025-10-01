La XIX Fiesta del Pulpo se celebra el sábado en Pontevedra
J. A.
Pontevedra
Antiguamente, el pulpo carecía de valor, se consideraba un producto «de feria o de poca categoría», e incluso «se usaba como abono», por lo que no fue hasta los años 60 que empezó a tener el reconocimiento que actualmente le caracteriza. Así lo indica Enrique Rodríguez, presidente de la Cofradía de la Orden del Pulpo, la única en toda Galicia, que organiza este sábado la XIX Fiesta del Pulpo en Casa Fidel O Pulpeiro, donde se realizará un homenaje a las 13.30 horas a título póstumo a sus dueños Guillermina y Fidel, por lo que los nietos recogerán «la medalla de oro del pulpo».
