Vilaboa ampliará el recinto de las fiestas de Paredes tras la protesta vecinal por la pista de pump track

La pista de pump track cuyas obras acaba de iniciar el Concello de Vilaboa en la antigua cantera de Paredes y que iba a ser la mayor de la provincia, tendrá que variarse. El proyecto ha generado una notable movilización vecinal en el barrio ya que ocupa buena parte del recinto festivo de Paredes, sin que los afectados fuesen informados con anterioridad. Así lo denuncian los propios vecinos, que ayer se movilizaron ante las obras y lograron paralizarlas durante más de una hora, hasta que llegó el alcalde, César Poza.

El regidor se comprometió por escrito a realizar unas obras de ampliación del campo de la fiesta y una reforma interior de la Casa de Cultura antes de las fiestas de San Xoán de Paredes 2026. Esta promesa es bien recibida por los residentes, pero vigilarán los trabajos

La Asociación Carretera Vella de Paredes había enviado días antes un escrito al Concello en que mostraban su «preocupación por las consecuencias que la construcción de la pista de pump track en la zona de A Canteira tiene para el uso social y cultural de este espacio al ocupar una parte esencial del recinto tradicionalmente destinado a eventos vecinales, actividades culturales y celebraciones populares». Solicitaban «el relleno de la plataforma del recinto, con el fin de recuperar la superficie total que se ha visto reducida por la implantación de la nueva infraestructura deportiva». Es a lo que ahora se compromete el Concello.

La Asociación también exige «que se mantenga exactamente la misma superficie de recinto que existía antes del inicio de las obras, garantizando así el uso y disfrute que históricamente ha tenido este espacio para Paredes».

Por otra parte, el Concello de Vilaboa reclamó ayer a la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas la mejora de la PO-264 a su paso por Paredes «ante una situación de acusada inseguridad en la circulación peatonal». Denuncia que repite esta demanda desde enero «sin respuesta de la Xunta» e incluso fue un acuerdo unánime del pleno municipal en diciembre de 2024.

Entre otras medidas, se pide el «calmado de tráfico mediante la instalación de reductores de velocidad en los puntos de mayor circulación peatonal dentro del núcleo rural de Paredes», así como «la construcción de aceras o sendas de seguridad peatonal, como mínimo en una de las márgenes de la carretera, priorizando su colocación entre en el tramo, de unos 200 metros de longitud, de mayor conflictividad». También pide «una conexión peatonal segura entre el trazado de la carretera autonómica PO-264 y la carretera estatal N-550».