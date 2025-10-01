Unidos por el deporte
En torno a 2.500 jóvenes participan en el cross de Xogade en Pontevedra
El campeonato de cross organizado por el programa de Xogos Galegos deportivos en edad escolar (Xogade) reúne a cerca de 2.500 niños y niñas de veinte centros educativos del área de influencia de Pontevedra, que tienen entre 6 y 16 años.
El campeonato comenzó hoy en la Illa das Esculturas y contó con una gran asistencia de jóvenes, quienes se mostraron alegres y entusiasmados por comenzar la carrera. El torneo regresa mañana a las 10.15 horas para continuar con las pruebas, que finalizan a las 12.45 horas.
Con la realización de esta actividad, Xogade arranca su XVII edición, en la que pretende seguir promoviendo hábitos de vida saludables y la realización de ejercicio físico, combinando en su modelo deportivo competición y participación para los estudiantes de los centros escolares de toda Galicia, a los que la asociación les da la posibilidad de obtener préstamos de materiales para fomentar los juegos tradicionales y populares.
