Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unidos por el deporte

En torno a 2.500 jóvenes participan en el cross de Xogade en Pontevedra

Los estudiantes en el arranque del cross.

Los estudiantes en el arranque del cross. / Rafa Vázquez

Jose Antepazo

Pontevedra

El campeonato de cross organizado por el programa de Xogos Galegos deportivos en edad escolar (Xogade) reúne a cerca de 2.500 niños y niñas de veinte centros educativos del área de influencia de Pontevedra, que tienen entre 6 y 16 años.

Los alumnos en el arranque del cross. | R. V.

Los alumnos se mostraban contentos. / Rafa Vázquez

El campeonato comenzó hoy en la Illa das Esculturas y contó con una gran asistencia de jóvenes, quienes se mostraron alegres y entusiasmados por comenzar la carrera. El torneo regresa mañana a las 10.15 horas para continuar con las pruebas, que finalizan a las 12.45 horas.

Varios participantes durante la carrera. | Rafa Vázquez

Varios participantes durante la carrera. | Rafa Vázquez

Con la realización de esta actividad, Xogade arranca su XVII edición, en la que pretende seguir promoviendo hábitos de vida saludables y la realización de ejercicio físico, combinando en su modelo deportivo competición y participación para los estudiantes de los centros escolares de toda Galicia, a los que la asociación les da la posibilidad de obtener préstamos de materiales para fomentar los juegos tradicionales y populares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents