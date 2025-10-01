Sanxenxo mejora los accesos a las playas de Silgar y Canelas tras el final de verano

El Concello de Sanxenxo, a través de la Concejalía de Turismo y Playas, dirigida por Juan Deza, inicia, coincidiendo con el cierre oficial de la temporada de baño, la mejora y puesta a punto de las playas del municipio. Los trabajos comenzaron esta semana en el arenal de Canelas con la sustitución de la pasarela provisional por una fija ligeramente elevada sobre la arena para permitir el avance de la duna bajo la misma. Además, la zona de acceso sufre numerosos arrastres por la bajada de pluviales por el vial de acceso la playa para lo que se proyecta una rejilla transversal de recogida de aguas conectada a un pozo ya existente.

La pasarela, además de dar acceso a la playa, se conectará con otra ya existente a través de la que se accede a la caseta de baños y servicios. Esta pasarela cuenta con una rampa de subida de siete metros cuadrados de superficie que será desmontada previamente, reservando el material para una posterior reutilización. Se instalarán dos tramos de pasarela, con una longitud de 40 metros que dará acceso al arenal. La pasarela contará con alumbrado con tiras led de 50 centímetros ancladas a postes de pino. La actuación tendrá un coste de casi 32.000 euros que será subvencionada por el Fondo de Compensación Ambiental de la Xunta de Galicia.

El Concello también tiene previsto actuar en la playa de Silgar creando un nuevo acceso peatonal. El arenal cuenta con ocho conjuntos de escaleras dobles de ochenta centímetros de ancho y dos rampas para los usuarios con movilidad reducida y carros. La actuación contempla la instalación de una rampa de madera, similar a las que ya están instaladas, que cumpla con los criterios de accesibilidad. Los trabajos previstos incluyen el desmontaje del tramo de balaustrada de granito existente para permitir el acceso a la pasarela, así como el montaje de pasarela formada por pilares, vigas, pontones y entablado de plástico reciclado, así como barandillas de acero inoxidable.

La actuación cuenta con una ayuda de más de 54.000 euros de la Consellería do Mar a través del GALP en la que también se incluye una nueva pasarela en Area de Agra para personas con movilidad reducida en la que se plantea un nuevo acceso formado por una pasarela de dos tramos y meseta para giro de 180 grados. Está formada por soportes pilotados, plataforma y barandilla.