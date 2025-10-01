Los retos pendientes del Mercado

La Plaza de Abastos planea vivir una segunda juventud. Con una asociación de placeras más coordinada (a pesar de las dificultades internas y personales entre los puestos) y planes culturales y de ocio para mantenerla activa durante los próximos meses, presenta sin embargo, una situación que aún dista bastante de lo que se espera de unas instalaciones municipales, a juzgar por lo que apuntan algunos de los trabajadores que ejercen su actividad dentro. Cuestiones como el horario del servicio de vigilancia contratado por el Concello, la «imposibilidad de usar los montacargas en los últimos meses. Uno lleva más de tres meses cerrado y el otro lo precintó Industria unos días porque estaba averiado, lo abrieron la semana pasada», cuentan trabajadores de la Plaza. O el hecho de que entre gente ajena al edificio de noche, seguirían siendo problemas sin resolver.

«El personal de seguridad llega a mediodía y se van entre las 15.00 y las 16.00 horas, cuando cierra la parte de abajo», cuentan. Es donde están las pescantinas, carnicerías y los puestos de flores. «Luego, vuelven sobre las 20.00 horas hasta las 23.00 horas que se cierran las puertas», comentan desde el Mercado. Hasta aquí nada de particular si no fuera por el desfase de cuatro o cinco horas en el que la actividad continúa en la planta superior sin la presencia de vigilantes. Momento que, según indican trabajadores del espacio, es aprovechado por «personas que acceden al baño de hombres de la planta superior para encontrarse con otras personas». Y por quien «planea pernoctar» dentro de la Plaza.

«Los problemas que denunciamos en marzo con gente que se cuela en las instalaciones y duerme siguen ocurriendo. El último hace una semana o diez días, cuando tuvo que venir la Policía porque un hombre de origen africano, de los que alterna en los bares de fuera con drogodependientes, fue detenido», cuenta el responsable de uno de los negocios. Mientras, el personal de limpieza ha dejado claro que no van a hacer tareas de vigilancia esas horas.

A principio de año el Mercado Municipal fue escenario de una situación con cierto aire caótico que provocaba el descontento general de los trabajadores. El detonante de tanto malestar era la falta de personal de seguridad. El contrato con la empresa había terminado y durante dos meses las tareas de vigilancia del complejo recaían en los trabajadores de limpieza o los propios técnicos del Concello destinados en la Plaza, que ejecutaban tareas como el cierre del Mercado cada noche. Placeras, hosteleros, servicio de limpieza y los propios técnicos manifestaron sus quejas entonces y el Concello tomó nota. Enseguida se activaron las gestiones para la nueva contratación de una empresa de seguridad y se realizaron varias reuniones entre los responsables de la Casa de la Luz y los trabajadores del Mercado para solucionar los incidentes derivados de la falta de vigilancia.

Ahora el Gobierno local anuncia la celebración de «Pontevedra Capital Gastro», una ambiciosa propuesta sobre cultura culinaria con actividades durante meses que implicarán a nuevos talentos, alumnos del CIFP Carlos Oroza, peregrinos del Camino Portugués y a los propios vecinos, entre festivales de todo tipo. Y que también servirá como agenda complementaria de los Premios Feroz.

Una apuesta por la ciudad para convertirla en foco de atracción turística en torno a la comida y cuyo centro de operaciones será la Plaza de Abastos. Y es aquí donde nace la raíz de los problemas.

La idea pretende consolidar de una vez la vacía planta de arriba del Mercado de Abastos. Un espacio concebido desde el principio para fines gastronómicos y de ocio que no ha terminado de sellarse. Con solo dos locales de hostelería abiertos y la renuncia a renovar su licencia del último puesto abierto, Hortasan, dedicado a los productos ecológicos, el área se queda en el chasis. Su dueña ya anunció indignada en el mes de marzo «me marcho de aquí no aguanto más esta situación», después de que su kiosco fuera saqueado en varias ocasiones debido a la falta de vigilancia profesional. Y recuerdan que «falta mobiliario que no se repuso».