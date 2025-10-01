Repulsa ante el feminicidio de Sevilla

Miembros de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, encabezados por el propio subdelegado, Abel Losada, guardaron ayer un minuto de silencio en la escalinata de acceso al edificio como muestra de repulsa por el último feminicidio registrado en la provincia de Sevilla. Contó con representantes de Guardia Civil, Policía Nacional, funcionarios y la concejala del PSOE Yoya Blanco, entre otros.