Repulsa ante el feminicidio de Sevilla
Miembros de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, encabezados por el propio subdelegado, Abel Losada, guardaron ayer un minuto de silencio en la escalinata de acceso al edificio como muestra de repulsa por el último feminicidio registrado en la provincia de Sevilla. Contó con representantes de Guardia Civil, Policía Nacional, funcionarios y la concejala del PSOE Yoya Blanco, entre otros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Los vecinos optan por el Ingreso Mínimo Vital: las ayudas sociales de la Xunta caen a la mitad
- Manuel Arias, neurólogo: «Es importante dormir de lado para favorecer el drenaje en el cerebro»
- Alerta a los mayores de Vilaboa y Moaña: un estafador anda suelto
- Falsa alarma con cinco patrullas movilizadas por una discusión familiar en Pontevedra
- Ser marino, la seducción de una vocación muy viva
- Regades asume las riendas del PSOE con la idea de recobrar la Diputación
- Detenido por segunda vez en menos de 24 horas por robar en Sanxenxo