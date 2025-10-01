Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Puerto busca en Madrid nuevos tráficos de fruta

REDACCIÓN

Marín

El presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez Costa, asiste en Madrid a la feria Fruit Attraction, un punto de encuentro para todo el sector de la logística de frutas y hortalizas que se celebra en el recinto del Ifema y congrega a más de 2.200 expositores de 150 países diferentes. Entre ellos, las principales navieras y operadores hortofrutícolas del mundo.

El Puerto es la primera escala en Europa para una línea transoceánica que transporta fruta desde Brasil, antes de continuar ruta hacia Rotterdam y Dover, pero busca más líneas.

