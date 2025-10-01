El Puerto busca en Madrid nuevos tráficos de fruta
REDACCIÓN
Marín
El presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez Costa, asiste en Madrid a la feria Fruit Attraction, un punto de encuentro para todo el sector de la logística de frutas y hortalizas que se celebra en el recinto del Ifema y congrega a más de 2.200 expositores de 150 países diferentes. Entre ellos, las principales navieras y operadores hortofrutícolas del mundo.
El Puerto es la primera escala en Europa para una línea transoceánica que transporta fruta desde Brasil, antes de continuar ruta hacia Rotterdam y Dover, pero busca más líneas.
