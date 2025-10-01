«El precio justo» del comercio de Marín

El conocido programa de televisión «El precio justo» será recreado en Marín con motivo de la campaña de promoción del comercio local más ambiciosa de la asociación local del sector: «O Escaparate Estrela». El Centro Comercial Abierto Estrella de Marín presentó ayer esta campaña, que nace «con el objetivo de incentivar las compras en el comercio local y premiar la fidelidad de la clientela».

Entre hoy miércoles y el 11 de octubre , las personas que realicen compras en los establecimientos participantes deberán acumular un mínimo de 60 euros en tickets de compra y, con eso, podrán registrar su participación para intentar acertar, sin pasarse, el precio justo de “»O Escaparate Estrela». un premio valorado en miles de euros y compuesto por más de 100 productos y servicios del comercio asociado. Un centenar de locales se suma a una campaña que cuenta con la colaboración del Concello de Marín y la cofinanciación de la Xunta y que «se presenta como una oportunidad para visibilizar la diversidad y la calidad de la oferta comercial de la villa».

El CCA Estrella de Marín anima a todos los vecinos a a participar en esta iniciativa. Además de acumular las compras, es necesario registrarse en la aplicación ‘Comercio de Marín’ para disfrutar de una oportunidad más para poder acertar el valor del escaparate.

El 11 de octubre a las 11.00 horas, se habilitará el formulario para poder registrar los tickets de compra e intentar acertar el valor total del escaparate. El premio se entregará al finalizar una gran gala, que presentará la artista Lucía Pérez y que comenzará a las 19.00 horas del sábado 11 de octubre. En esa gala, la cantante interpretará el tema musical compuesto para esta campaña y estará acompañada por una coreografía dirigida por la artista marinense Iria Calvar. También se celebrará el Festival Internacional de Magia Infantil de Marín, presentada en la jornada de ayer, junto a otras muchas actividades que se llevarán a cabo durante la jornada del día 11 de octubre, «contribuyendo a crear en Marín un escenario de ilusión», según destaca la organización, que recuerda que «toda la información, establecimientos adheridos y bases de la campaña pueden consultarse a través de la aplicación ‘Comercio de Marín’ o en su web.