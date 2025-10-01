Portas acoge un taller de banca móvil y compras ‘online’

El Concello de Portas acoge un curso de banca móvil y compras online en el marco del programa +Reto Digital de la Diputación, que tiene el objeto de formar a personas mayores de 50 años de la provincia para facilitarles su acceso a los servicios de la Administración pública, dotarlas de mayor autonomía para gestionar sus trámites cotidianos, y mejorar su calidad de vida gracias a la adquisición de competencias digitales.