Ponte Caldelas licita por más de 303.000 euros su primer parque infantil cubierto

El Concello de Ponte Caldelas ha sacado a licitación por algo más de 303.000 euros su «gran parque central cubierto» en pleno casco urbano. Según el alcalde, Andrés Díaz, se renovarán los elementos de juego, habrá una zona de lectura y otra de meriendas y «una gran cubierta para los días de lluvia y de sombra en las horas de mucho sol». Las obras comenzarán «en los próximos meses». Además, se anuncia un plazo similar para comenzar a instalar un parque de calistenia y una pista de petanca en el Paseo Cordo Boullosa.

Ambas obras fueron pactadas con la Diputación, que se encargará de financiarlas íntegramente. El parque infantil central cubierto estará entre Rosalía de Castro y la avenida de Vigo.

Por otra parte, el Concello de Ponte Caldelas ha completado el desbroce de los más de 15.000 metros cuadrados del Área Arqueolóxica de Tourón, unas tareas «supervisadas en todo momento por un arqueólogo para proteger nuestro patrimonio», explica el regidor, que también informa del pintado de la señalización horizontal del polígono empresarial de A Reigosa.

Por su parte, el 18 de octubre se celebra la Terceira Orientación Nocturna de Ponte Caldelas, organizada por «A Pandilla» y ya está abierto el plazo de inscripción.