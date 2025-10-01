El polígono de Fragamoreira obligará a ocupar más de 770 fincas para urbanizar 37 hectáreas

La Xunta ha puesto sus ojos en los últimos meses en la creación de más suelo industrial en Pontevedra y su entorno. Tiene en marcha, con diversos grados de avance administrativo, la ampliación del polígono de O Campiño, en Pontevedra, la reurbanización de la antigua Central de Transportes de Ponte Caldelas o la ampliación del de A Reigosa, en el mismo municipio, la extensión del de O Pousadoiro, entre Caldas y Vilagarcía, y la creación de uno nuevo, el de Fragamoreira, que Poio persigue desde hace años.

La carretera provincial incrementará su tráfico. / G. Santos

Se trata de urbanizar algo más de 37 hectáreas a orillas de la VG-4.8, el acceso norte de Poio, y cuya tramitación urbanística ya ha sido activada por Xestión do Solo de Galicia (Xestur). Será necesario ocupar 780 fincas y otros bienes, según la relación ya expuesta al público para urbanizar 373.416 metros cuadrados. La Xunta estima en 30 millones de euros el coste de esos trabajos, si bien no hay un calendario concreto más allá de disponer del polígono en 2030.

Las 779 fincas previstas para ocupar oscilan entre los 45 metros cuadrados y más de 5.000, con varias por encima de los 3.000 metros cuadrados y cerca de 80 de más de mil metros.

Aunque se planifica con una superficie total de 374.229 metros cuadrados, solo la mitad tendría uso industrial ya que 170.000 metros se reservan para zonas verdes y casi 28.000 a red viaria y aparcamientos, según el Plan Estruturante de Ordenación de Suelo Empresarial (Peose).

El parque de Fragamoreira comenzó a tramitarse hace unos tres lustros, pero quedó paralizado varios años hasta que la Xunta decidió reactivarlo coincidiendo con el regreso del PP a la alcaldía de Poio. Su plan parcial fue aprobado definitivamente por el pleno del Concello de Poio en junio de 2012, inicialmente con 386.513 metros cuadrados, pero el documento ahora en marcha lo reduce ligeramente tras analizar varias alternativas.

Se detalla que «el ámbito es atravesado de este a oeste en la zona sur por la Variante Espiritual del el Camiño de Santiago y en la ordenación propuesta se modifica este camino» para adecuarlo al diseño empresarial. «Actualmente el camino tiene un ancho de dos metros, se mantiene este ancho para el camino y se deja a ambos lados una franja de tres para zona arbolado, por lo que el ancho total por donde discurre el camino es de 8 metros».

Por su parte, «las zonas verdes se proponen en los bordes (como espacios de relación topográfica entre las parcelas y el entorno) y en las zonas por donde discurren los arroyos. Sobre ellas se propone una actuación paisajística donde la topografía y la vegetación acolchen el impacto visual y acústico de la actividad industrial, al tiempo que sirva de esparcimiento para los ciudadanos y en particular para los usuarios del parque». Los accesos se canalizan en el eje que supone el acceso norte de Poio, entre Campañó y Fontenla, el vial autonómico VG-4.8.

Dentro del ámbito «se localizan las siguientes edificaciones: una antigua fábrica avícola (actualmente sin uso) la mitad de la edificación está en el interior del ámbito del plan y el resto fuera; en la zona sur existen dos parcelas actualmente con un uso industrial y acceso desde la EP-0603, estas edificaciones ya existían antes de la construcción del vial VG-4.8; en el interior del ámbito existe una edificación en cuya interior se aloja un depósito de agua y una edificación para almacenamiento aperos agrícolas».

La zona donde se promueve este parque empresarial carece de servicios municipales de agua y saneamiento, además de otras redes básicas, según se detalla en el documento. En concreto, se dice que «en la actualidad el sistema de abastecimiento del Ayuntamiento de Poio se abastece fundamentalmente en un 70% de agua comprado al Ayuntamiento de Pontevedra y en un 30% con recursos propios para abastecer a zonas de mayor cota del municipio». Añade que «dentro del ámbito no existen redes municipales de saneamiento.

En el informe emitido por el Concello de Poio en noviembre de 2024 se indica que la red de saneamiento de Poio se impulsa a la depuradora de Praceres, gestionada por Augas de Galicia, para su depuración a través del bombeo de Froiz y el emisario submarino de la ría». Además, se establece «un plazo máximo para el inicio de las obras de cinco años desde la aprobación definitiva de este documento y del proyecto de desarrollo y urbanización de la primera fase (en su caso) y un plazo máximo de ocho años para la finalización de las obras de la primera fase de esa urbanización».

Una previsión de 3.800 vehículos diarios por el acceso norte

Toda la comunicación viaria del futuro parque empresarial se realizará a través de la VG-4.8, el acceso norte de Poio, que enlaza Campañó con San Xoán, y por la carretera provincial 0603. Con el polígono a plena ocupación, se estima que generará un tráfico de 3.744 coches diarios, en buena parte pesados, pero ese horizonte se plantea a largo plazo, más allá del año 2040. Todos llegarán al citado acceso norte, y en su mayor parte (el 90% del total), acudirá hacia Campañó, con el fin de conectar con la carretera de Vilagarcía y, sobre todo, con la AP-9. De hecho, la Xunta destaca que Fragamoreira «está localizado en un lugar idóneo y estratégico, muy cerca de la ciudad de Pontevedra y con comunicaciones al Puerto de Marín, a la autopista, a Vilagarcía y a la comarca de O Salnés».