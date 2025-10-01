Moraña edificará un local social en O Batán para actos de San Lourenzo y Rebón
REDACCIÓN
El Concello de Moraña construirá un nuevo edificio de titularidad municipal en el lugar de O Batán, en la parroquia de Rebón, que permitirá ampliar los espacios de celebración de actividades en este entorno y la de San Lourenzo gracias a una inversión de 179.972 euros.
El alcalde de Moraña, Sito Gómez, anunció esta actuación para la zona sur en una visita de supervisión a los terrenos en la que estuvo acompañada por la teniente de alcalde, Luisa Piñeiro, y el concejal Alberto Caldas. Se espera que los trabajos comience en las próximas semanas.
El inmueble se emplazará en una parcela municipal con una superficie de más de 5.200 metros cuadrados y dispondrá de 121 metros cuadrados construidos con accesos desde la carretera provincial EP-0018 y la pista municipal de conexión con el interior del núcleo. Está concebido de manera polivalente gracias a que dispondrá de una altura de cinco metros y se construirá con un único volumen. En su interior habrá un despacho y zona de control, cuartos de baño adaptados y una sala diáfana de cerca de 90 metros cuadrados que, además, dispondrá de acceso rodado desde el exterior para sus distintos usos y capacidades.
- Conmoción en el colectivo jurídico por la prematura muerte de Roi Darrieux Raposo
- Los vecinos optan por el Ingreso Mínimo Vital: las ayudas sociales de la Xunta caen a la mitad
- Manuel Arias, neurólogo: «Es importante dormir de lado para favorecer el drenaje en el cerebro»
- Alerta a los mayores de Vilaboa y Moaña: un estafador anda suelto
- Falsa alarma con cinco patrullas movilizadas por una discusión familiar en Pontevedra
- Ser marino, la seducción de una vocación muy viva
- Regades asume las riendas del PSOE con la idea de recobrar la Diputación
- Detenido por segunda vez en menos de 24 horas por robar en Sanxenxo