Moraña edificará un local social en O Batán para actos de San Lourenzo y Rebón

El Concello de Moraña construirá un nuevo edificio de titularidad municipal en el lugar de O Batán, en la parroquia de Rebón, que permitirá ampliar los espacios de celebración de actividades en este entorno y la de San Lourenzo gracias a una inversión de 179.972 euros.

El alcalde de Moraña, Sito Gómez, anunció esta actuación para la zona sur en una visita de supervisión a los terrenos en la que estuvo acompañada por la teniente de alcalde, Luisa Piñeiro, y el concejal Alberto Caldas. Se espera que los trabajos comience en las próximas semanas.

El inmueble se emplazará en una parcela municipal con una superficie de más de 5.200 metros cuadrados y dispondrá de 121 metros cuadrados construidos con accesos desde la carretera provincial EP-0018 y la pista municipal de conexión con el interior del núcleo. Está concebido de manera polivalente gracias a que dispondrá de una altura de cinco metros y se construirá con un único volumen. En su interior habrá un despacho y zona de control, cuartos de baño adaptados y una sala diáfana de cerca de 90 metros cuadrados que, además, dispondrá de acceso rodado desde el exterior para sus distintos usos y capacidades.