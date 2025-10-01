José Manuel González Abal asume el mando de la Policía Local de Ponteveda

José Manuel González Abal es ya oficialmente en el nuevo intendente principal de la Policía Local de Pontevedra, el máximo rango dentro del cuerpo municipal. Con su toma de posesión, se convierte en el segundo agente en alcanzar esta categoría, un puesto que permanecía vacante desde la jubilación de Daniel Macenlle, quien hasta ahora había sido el único en ostentarlo.

El acto de toma de posesión se celebró este miércoles en el Concello de Pontevedra, presidido por el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, y la teniente de alcalde y concelleira de Protección Cidadá, Eva Villaverde. También acudió el propio Daniel Macenlle, ahora director general de Protección Cidadá, entre otras autoridades municipales.

«Ahora mismo en Galicia no hay ningún otro intendente principal y eso es doblemente un orgullo», afirmó González Abal tras el acto, visiblemente emocionado.

El nuevo intendente destacó la importancia del momento. «Sin duda, hoy es el día más importante de mi carrera profesional», señaló aludiendo a que este cargo representa «la máxima categoría» dentro del cuerpo policial local.

Natural de Cuntis y nacido en 1964, González Abal inició su carrera policial en 1986 como guardia en el Concello de Marín, donde sirvió durante 14 años. El 1 de diciembre del año 2000 se incorporó a la Policía Local de Pontevedra, donde lleva desempeñando funciones desde hace casi un cuarto de siglo.

La plaza de intendente principal fue cubierta mediante un concurso abierto convocado por el propio Concello, en el que González Abal resultó ganador.

Uno de los retos inmediatos que afrontará en su nuevo cargo es la mejora del clima laboral dentro del cuerpo, tras años marcados por la conflictividad sindical. En declaraciones a la prensa, aseguró que su intención es «rebajar esa conflictividad y lograr que la plantilla esté contenta y trabaje a gusto».

Sobre el equipo que dirige, destacó el alto nivel profesional del cuerpo. «Somos un grupo excelente, de lo mejor que hay en Galicia», dijo, antes de valorar positivamente los medios técnicos y materiales disponibles. «Todo ello nos ayudará a prestar el mejor servicio posible a la ciudadanía en general y, en particular, a los vecinos y vecinas de Pontevedra», manifestó.

Actualmente, la Policía Local de Pontevedra cuenta con 110 agentes, una cifra inferior a los 123 contemplados en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Según explicó González Abal, todas las vacantes están ya convocadas mediante oposiciones en curso o programadas.

Pese a haber cumplido los 60 años, el nuevo intendente principal ha descartado retirarse a corto plazo. «Todavía tengo mucho que aportar», afirmó.