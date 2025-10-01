GreenGap organiza unas "Jornadas sobre la custodia del territorio" en Pontevedra

El Ayuntamiento de Pontevedra, como parte del proyecto GreenGap y junto con la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia (Adega), organiza unas "Jornadas sobre la custodia del territorio" este viernes 3 de octubre y sábado 4 en Pontevedra para dar a conocer este concepto.

Los acuerdos de custodia del territorio son una estrategia de gestión colaborativa que une esfuerzos públicos, privados y comunitarios para conservar la biodiversidad y la riqueza de los espacios con valor natural, cultural y paisajístico. Estos acuerdos se realizan entre propietarios de terrenos con valor natural y entidades sin ánimo de lucro dispuestas a colaborar en la conservación medioambiental. Hay diferentes tipos de proyectos de custodia, como la limpieza de ríos, la eliminación de especies invasoras o la plantación.

Las jornadas comienzan este viernes a las 18.00 horas en el Pazo da Cultura de Pontevedra, donde se realiza la mesa redonda "A custodia do territorio, participar para conservar", en la que diferentes entidades de custodia explicarán sus proyectos, desde el ecologismo hasta las experiencias de las comunidades de montes y de propietarios particulares.

Por ello, acudirán Isabel Torres y Susana Tribo, quienes forman parte del proyecto Monte Vivo, un proyecto de custodia a tres bandas, entre una entidad ecologista como es A Rente do Chan, el instituto de Ponte Caldelas y la Comunidad de Montes de Cuñas. También la Comunidad de Montes de Rebordelo, en Cotobade, contará sus actuaciones, al igual que Marcial Barral, el propietario de una finca de alcornoques en la zona de Ulloa, que incidirá en el tipo de gestión del terreno con el fin de conservar esta especie.

Además, el viernes también habrá una cata y un sorteo de productos de custodia agraria.

En cambio, el sábado se realizará una visita al río Almofrei. El punto de encuentro es el Pabellón Municipal dos Deportes de Pontevedra, donde los asistentes se reunirán a las 10.00 horas para ir juntos en bus, por lo que se requiere de una inscripción previa. La visita termina a las 14.00 horas.

En este río, Adega baraja la posibilidad de una custodia de territorio fluvial para desarrollar determinadas acciones de mejora de ese ecosistema, según indica Ramsés Pérez, encargado de los programas de educación ambiental. "Adega, bajo el Proyecto Ríos, lleva años haciendo inspección de este río. Vemos que está bien conservado, pero que tiene algunas pequeñas manchas de especies exóticas invasoras", comenta Pérez, quien declara que intentarían implicar fundamentalmente a los vecinos y a las Comunidades de Montes.

Estas actividades se dirigen a todo el público en general, aunque especialmente a las Comunidades de Montes “por ser una entidad de gestión muy importante en Galicia”, además de a propietarios o futuros propietarios, tal y como indica María R. Lafuente, miembro de la directiva de Adega que moderará la mesa redonda del viernes.