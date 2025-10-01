El gobierno provincial de Pontevedra se reorganiza tras el cambio de dos diputados del PP

La Diputación de Pontevedra inicia la segunda mitad de mandato con una redistribución de las áreas de gobierno motivada por la incorporación de los nuevos diputados Paula Bouzós y Pablo Castillo al ejecutivo provincial. Esta reestructuración planificada por el presidente Luis López se realiza «con el objetivo de seguir siendo una referencia para el municipalismo, la atención a los colectivos y un destino turístico sostenible y descentralizado», según destaca la propia institución,

Jesús Vázquez Almuíña, alcalde de Baiona, asume la gestión del servicio de Turismo de la Diputación que tenía Nava castro, y añade estas competencias a sus anteriores funciones como responsable de los departamentos de Recursos Humanos y de los Servizos Centrais.

La recientemente incorporada al gobierno local Paula Bouzós, concejala de Gondomar, asume las áreas de Igualdade e Benestar Social. Por su parte, Pablo Castillo, alcalde de Covelo que también juró su cargo de diputado en el pleno celebrado el pasado martes, será el encargado de los departamentos de Asistencia Intermunicipal, Príncipe Felipe, Prevención y Asesoría.

El presidente Luis López afirma que «con este nuevo reparto de competencias y la incorporación de los dos nuevos diputados, el equipo de gobierno provincial seguirá siendo una garantía de profesionalidad, compromiso con la provincia y de tender puentes».