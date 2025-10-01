Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

«Gaza» agradece a Pontevedra su apoyo

Ashour y Lores, ayer. | FdV

El presidente da Asociación Galaico-Árabe Jenin, Sami Ashour se reunió ayer con el alcalde Lores para agradecer las muestras de apoyo manifestadas desde el municipio a la comunidad palestina por la guerra en Gaza. «Estamos al límite, no podemos más» o las bombas «no cesan ni un minuto», fueron algunas de las desesperadas palabras compartidas por Ashour.

