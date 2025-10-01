La futura senda de la PO-303 en Samieira afectará a 62 fincas

La Xunta someterá a información pública el proyecto para habilitar una nueva senda en la carretera autonómica PO-303 a su paso por Samieira, cuya ejecución supondrá una inversión estimada de 1.654.196 euros.

El objeto de la actuación es la ejecución de una senda peatonal de 1.300 metros de longitud, en el tramo entre Tarrío y Arén. Será necesario expropiar 62 fincas, con una superficie total de casi 3.600 metros cuadrados. La previsión es poder aprobar el proyecto en el primero trimestre de 2026 para, a continuación, poder realizar las expropiaciones y licitar las obras también en el mismo año.

Se pretende ampliar la longitud de las aceras actuales para llegar al lavadero público de Arén y al propio núcleo de Arén. La senda tendrá un pavimento de hormigón, con un ancho mínimo de 1,80 metros.