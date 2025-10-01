Finaliza el Programa Integrado de Emprego de Marín, que benefició a cien mujeres
REDACCIÓN
El Concello de Marín celebró el martes en el Museo Municipal Manuel Torres el acto de clausura del Programa Integrado de Emprego (PIE), una iniciativa de la que se beneficiaron 100 mujeres, que pudieron mejorar sus competencias profesionales para aumentar su posible inserción laboral. La alcaldesa, María Ramallo, fue la encargada de cerrar el acto. En su discurso animó a las usuarias a formarse y competir» en un mercado laboral que reconoció como complejo, pero en el que «llegar con los deber hechos siempre es la mejor garantía». Ramallo aseguró que el Concello continuará solicitando nuevos Programas Integrados de Emprego y Obradoiros de Empresa «dispuesto a hacer el esfuerzo necesario para que estas iniciativas lleguen al mayor número de personas posible. «Sembrando, siempre acaba dando resultado», concluyó.
