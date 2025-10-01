La Diputación activa 128 millones de euros para sus próximos planes en los municipios

La Diputación aprobó ayer en pleno una de las mayores movilizaciones de fondos de su historia, por 128 millones de euros, para sus planes de inversión de 2026 para los concellos de menos 50.000 habitantes —todos los de la provincia, excepto Pontevedra y Vigo— con el fin de reeditar el Plan Provincia Extraordinaria-Plan Extra y del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas, que mantienen sus dotaciones de 35 y 8 millones de euros, respectivamente; así como el aumento del presupuesto del Plan +Provincia hasta los 50 millones de euros. Además, los gobiernos locales podrán tener acceso anticipado a los 35 millones de euros de la Línea 1 de inversiones del +Provincia del año 2027. Además de una modificación de crédito al efecto, se aprobaron las bases de los planes extra y deportivo.

Precisamente el destino de esos fondos a 59 concellos, sin incluir a las dos grandes ciudades, centró buena parte del debate. La oposición tachó de «discriminatorio» este reparto de fondos provinciales a los municipios de Vigo y Pontevedra.

La sesión se inició con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del conflicto en Gaza, a propuesta de la presidencia. El punto más relevante fue la aprobación del quinto expediente de modificación de crédito del presente ejercicio, con un importe superior a los 43 millones de euros. El documento fue aprobado con los votos del PP, mientras que PSOE y BNG votaron en contra, denunciando un reparto desigual de los fondos que, a su juicio, perjudica a Vigo y Pontevedra en beneficio de otros municipios con menor población.

El portavoz del BNG, César Mosquera, acusó al Gobierno provincial de «bochornoso» y aseguró que «pasará a la historia como el que peor trató al Concello de Pontevedra». En la misma línea, la socialista Ana Laura Iglesias acusó al PP de minusvalorar a las dos principales ciudades de la provincia.

Desde el grupo popular, el portavoz Jorge Cubela defendió el expediente y acusó a la oposición de «construir un enemigo exterior» y actuar como «regímenes que necesitan justificar sus mentiras».

El expediente incluye, entre otras partidas, la amortización total del préstamo de 19,5 millones de euros solicitado en 2021 para el programa REACPON, así como la financiación del Plan Extraordinario Provincia 2025 y el III Plan de Infraestructuras Deportivas, cuyas bases fueron aprobadas por unanimidad.

En el apartado de mociones, el PP sacó adelante en solitario una propuesta para instar al Gobierno central a impulsar el aeropuerto de Peinador y exigir a Aena que rectifique la subida de tasas. El BNG planteó una enmienda reclamando un plan de dinamización de la Xunta y la reactivación del comité de rutas, mientras que el PSOE acusó al PP de «oportunismo» y de promover una «política aeroportuaria de depredadores del aire», alertando del riesgo de convertir Peinador en un aeropuerto de mercancías en beneficio de Santiago.

El grupo popular rechazó dos mociones socialistas: una para reclamar a la Xunta la asunción de la financiación y gestión de los Grupos de Emergencias Supramunicipales (GES), y otra para mejorar el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF). Por último, el BNG defendió sin éxito una moción para recuperar las ayudas a la rehabilitación del patrimonio marítimo y fluvial, el gobierno provincial anunció que la convocatoria de subvenciones ya está siendo tramitada.

En el Plan +Provincia del próximo año se producirá una subida de 1,8 millones de euros, un 3,7 % más que en este 2025, para contar con un presupuesto «de récord» de 50 millones de euros. De estos fondos, el 70 %, 35 millones de euros, se destinará a la línea 1 de inversiones; a la línea 2 de gasto corriente se irán 4,1 millones, el 8,3 %; a la línea 3 de contratación de personal desempleado, 9,6 millones, el 19 %, y para la línea 4 de financiación de proyectos 1,25 millones, el 2,5%.

Entre las novedades más destacadas de este plan está la posibilidad de que los gobiernos locales que deseen realizar inversiones de carácter plurianual podrán optar a la concesión anticipada de los fondos que le corresponden a la línea 1 del siguiente año 2027.

Dos nuevos diputados provinciales del PP y aprobado el proyecto del vial de Mollavao

El pleno de ayer comenzó con la toma de posesión de dos nuevos diputados del Partido Popular: Paula Bouzós, concejala en Gondomar, y Pablo Castillo, alcalde de Covelo. Ambos sustituyen a Nava Castro y Sandra Bastos, quienes renunciaron a sus actas dentro del proceso de renovación interna previsto por el PP para la segunda mitad del mandato. Castro era responsable del área de Turismo, y Bastos, de Igualdad y Bienestar Social.En el ámbito de infraestructuras, el pleno dio luz verde al proyecto constructivo del nuevo vial de conexión entre la avenida de Marín y la rúa Rosalía de Castro, conocido como vial de Mollavao. La infraestructura, de 97 metros de longitud, será ejecutada por el Concello de Pontevedra y tiene como objetivo mejorar la fluidez del tráfico en la zona sur de la ciudad.