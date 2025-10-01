El cura Fermín Santiago Iglesias deja Campo Lameiro tras 7 años
El sacerdote Carlos Eduardo Salazar Femayor ya tomó posesión como titular de las parroquias
REDACCIÓN
Campo Lameiro
El sacerdote Carlos Eduardo Salazar Femayor ha tomado posesión como titular de las parroquias de San Isidro de Montes, Santiago de Morillas, Santa María de Moimenta, San Cristovo de Couso, Santa Marina de Fragas y San Miguel de Campo Lameiro. Sustituye Fermín Santiago Iglesias que debido a la necesidad de compaginar su labor como cura párroco y atender a su familia tuvo que aceptar un cambio para poder atender esas necesidades.
Fermín Santiago Iglesias deja una honda y emotiva huella entre el vecindario de Campo Lameiro por el trabajo realizado durante sus siete años en estas parroquias.
