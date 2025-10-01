Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El cura Fermín Santiago Iglesias deja Campo Lameiro tras 7 años

El sacerdote Carlos Eduardo Salazar Femayor ya tomó posesión como titular de las parroquias

El nuevo párroco. | FdV

REDACCIÓN

Campo Lameiro

El sacerdote Carlos Eduardo Salazar Femayor ha tomado posesión como titular de las parroquias de San Isidro de Montes, Santiago de Morillas, Santa María de Moimenta, San Cristovo de Couso, Santa Marina de Fragas y San Miguel de Campo Lameiro. Sustituye Fermín Santiago Iglesias que debido a la necesidad de compaginar su labor como cura párroco y atender a su familia tuvo que aceptar un cambio para poder atender esas necesidades.

Fermín Santiago Iglesias deja una honda y emotiva huella entre el vecindario de Campo Lameiro por el trabajo realizado durante sus siete años en estas parroquias.

