Cuna da Moura organiza en outubro unha mostra de teatro
REDACCIÓN
A asociación Cuna da Moura organiza durante todo o mes de outubro, coa colaboración do Concello de Poio e da Deputación de Pontevedra, a mostra de teatro Outeiro Grande, unha proposta escénica que se celebrará os sábados ás 21:00 horas no local da Comunidade de Montes de San Xoán.
A mostra contará coa participación das compañías LaGriot’te, A Cividade, a organizadora Moura Teatro e A&Z Producións, e ofrece unha programación diversa, de calidade e pensada para todos os públicos. O prezo do abono completo para as catro funcións é de 15 euros, mentres que as entradas individuais terán un custo de 5 euros.
O sábado 11 subirá o telón da compañía A Cividade, con “Amor, diñeiro e saúde”, 90 minutos de humor intelixente e diversión sen límite.
