Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CSIC local consolida su labor investigadora

El CSIC desarrolla tres proyectos desde abril hasta 2027 con «Ayudas para incentivar la Consolidación Investigadora», por valor de 600.000 euros. Dos de ellos, liderados por personal de la Misión Biológica centrados en el bosque y sus desafíos y los usos de los suelos agrícolas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents