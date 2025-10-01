El Club Náutico de Sanxenxo adelanta la octava serie de la Liga de 6 metros
Se celebra finalmente los días 8 y 9 de noviembre, una semana antes de lo previsto
REDACCIÓN
El Real Club Náutico de Sanxenxo se ha visto obligado, por motivos organizativos, a modificar las fechas de la octava Serie de la Liga de 6 Metros de noviembre, en la que suele estar presente, como en ocasiones anteriores, el rey emérito.
De ese modo, la regata, inicialmente programada para los días 15 y 16 de noviembre, se adelanta al sábado 8 y al domingo 9 de noviembre.
Este cambio llega pocos días después de que el ‘Bribón’, conquistara su cuarto título mundial en la clase 6 Metros con Juan Carlos I como patrón. El rey emérito, acompañado por todos los componentes del equipo y por su hija, la infanta Elena, recibió el domingo en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club el trofeo que les corona como campeones del mundo por cuarta vez en nueve años. Los dos próximos años, este trofeo, se exhibirá en el salón social del Real Club Náutico de Sanxenxo hasta que en agosto de 2027 sea trasladado hasta Helsinki.
