Cerdedo-Cotobade aprueba en septiembre su presupuesto de este año, de 5,7 millones

Nueve meses ha necesitado el gobierno local de Cerdedo-Cotobade, con mayoría absoluta, el presupuesto municipal de este año, de 5.755.000 euros, «lo que supone un incremento del 25% respeto al año 2023, cuando el presupuesto se situaba en 4.370.000 euros, y un 8 % más que en 2024 (5.320.000 euros)», según destaca el gobierno local. Este retraso ya fue objeto de críticas en las últimas semanas por parte de la oposición.

El gobierno local subraya que «uno de los aspectos más destacados de estas cuentas es el incremento del 20 % en el gasto social, con el objetivo de blindar el Servicio de Axuda no Fogar y mejorar la atención a las personas mayores y dependientes». En el documento, las ANPAS de Carballedo, Tenorio, Cerdedo y el IES así como el CEIP de Tenorio suman 7.400 euros; la Fiesta Gastronómica da Filloa recibe 1.500 euros de ayuda; otros tantos la del Requeixo; 2.000 euros a la Asociación del Entroido de Aguasantas y la Rapa das Bestas de Cuspedriños tiene asignada en los presupuestos 3.300 euros.

Por otra parte, se aprobó, con los votos de PP y BNG, la expropiación de nueve parcelas en el lugar de A Igrexa, en la parroquia de San Xurxo de Sacos, con el objetivo de destinar estos terrenos a la construcción de siete viviendas de promoción pública. La propuesta, con un presupuesto total de 87.191,26 euros, permitirá al Concello disponer del suelo necesario para posteriormente cederlo al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), que será el encargado de ejecutar las correspondientes promociones públicas. El proyecto fue calificado como de utilidad pública e interés social, al tratarse de una actuación destinada a favorecer el acceso a la vivienda de las familias e impulsar el desarrollo demográfico y económico de la zona.