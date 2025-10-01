Catas previas dan el pistoletazo de salida a la rehabilitación del Pazo de Lourizán

La rehabilitación del Pazo de Lourizán ya está oficialmente en marcha. La conselleira de Economía e Industria, María José Lorenzana, visita hoy el inicio de las catas que marcan el arranque de esos trabajo. También acude el estudio de arquitectos de Carme Pinós y Carles Enrich, que en mayo pasado recibieron la adjudicación definitiva para elaborar el proyecto final de recuperación del complejo, que precisamente hoy cumple cinco meses como Bien de Interés Cultural.

Este equipo ganó en noviembre pasado el concurso de ideas convocado al efecto y desde mayo, cuando fue la adjudicación definitiva, disponía de siete meses para elaborar ese proyecto. De este modo, estará listo a principios de 2026 y será entonces cuando se puedan licitar unas obras para las que se prevé destinar más de 17 millones de euros.

La finca pasará a contar con cuatro aparcamientos, que darán servicio a un hotel, los trabajadores, el pabellón polivalente y uno específico para autobuses. Asimismo, también tendrá cuatro accesos, para el público en general y usuarios del futuro hotel, para trabajadores, para el pabellón polivalente y otro para empleados y para el pabellón.

El complejo fue residencia de Montero Ríos y fue adquirido por la Diputación de Pontevedra hace más de 80 años, en 1943.