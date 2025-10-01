El campeonato de cross de Xogade reúne a cerca de 2.500 niños en Pontevedra

El programa de Xogos Galegos Deportivos en edad escolar (Xogade) arranca su XVII edición con un campeonato de cross que reúne a casi 2.500 niños y niñas de entre 6 y 16 años.

La actividad se celebra hoy y mañana en la Illa das Esculturas, donde participarán estudiantes de hasta una veintena de centros educativos de la área de influencia de Pontevedra.

Las pruebas arrancan esta mañana a las 10.30 horas y se extienden hasta las 12.30 horas. En cambio, mañana jueves, los estudiantes competirán de 10.15 horas hasta las 12.45 horas.

El delegado territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Agustín Reguera, junto con la directora territorial de Presidencia, Xustiza e Deportes, Blanca García-Señoráns, realizaron ayer la presentación del campeonato, recordando que la Xunta financia los seguros de accidentes deportivos a los atletas federados de la edad establecida para el campeonato, es decir, deportistas de entre 6 y 16 años.

Así, mediante la realización de este campeonato, entre otras actividades, el programa Xogade promueve los hábitos de vida saludables y el ejercicio físico, combinando en su modelo deportivo competición y participación para los estudiantes de los centros escolares de toda Galicia.

Por ello, el objetivo primordial de Xogade se centra en la promoción de la salud, la condición física y el bienestar, sin dejar de lado el rendimiento deportivo.

Además, el programa tiene como iniciativa llevar la actividad a todos los ayuntamientos gallegos, mientras brinda a los jóvenes de sus centros educativos la posibilidad de practicar y competir con otros colegios y clubes. Para esto, Xogade realiza diferentes tareas y actividades de entretenimiento, a la vez que facilita el préstamos de materiales a las escuelas y a sus Anpas para fomentar los juegos tradicionales y populares.