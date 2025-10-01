Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Camino hacia la excelencia turística

La Diputación de Pontevedra ha puesto en marcha una formación en materia de calidad destinada a empresas. El objetivo es que puedan alcanzar el distintivo del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (SICTED).

