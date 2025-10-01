Caldas estrena su nuevo Parque do Maior en A Tafona con pistas de petanca y chave

A Tafona cuenta ya con el nuevo Parque do Maior, un área de ocio de unos 1.000 metros cuadrados de extensión que acoge varios elementos biosaludables, mobiliario y zonas de juegos. Las obras de acondicionamiento del parque se llevaron a cabo a lo largo del último mes por unos 35.000 euros. Situado entre los ríos Umia y Bermaña, el parque cuenta con una pista de petanca, una zona para el juego de chave y varios elementos biosaludables, para la realización de ejercicios de mantenimiento. Se procedió, al mismo tiempo, a la dotación de paneles informativos y mobiliario, compuesto por asientos y mesas de piedra. Se mejoró, además, el pozo de cachotería de la zona, y se habilitó una fuente de agua potable con dos grifos, uno de ellos para mascotas.