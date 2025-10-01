«El alumnado nos reta cada día a ser mejores docentes»

Las fundaciones María José Jove e Ingada realizaron un curso sobre cómo ayudar al alumnado con trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH), donde se formaron más de 160 profesores. Al final del curso, los asistentes presentaron un proyecto inclusivo que optaba a una beca de 3.000 euros para aplicarlo en su centro escolar. Este año, Paula Antía Rey Baliña, maestra de lengua castellana y literatura, fue la ganadora con su «Club de teatro para el desarrollo personal y social de alumnado con TDAH».

¿Qué le motivó a realizar el curso?

Yo siempre tuve inquietud por seguir formándome, además de ser necesario para la carrera profesional, y el año pasado me inscribí en muchos cursos. En concreto, el de TDAH consideré que iba a ser muy aprovechable porque cada vez hay más diagnósticos y se hace más visible la diversidad. Eso es muy positivo porque no hay que estandarizar la educación y los métodos didácticos, sino ofrecer distintas opciones para atender a toda la diversidad en el aula.

¿En qué consiste el «Club de teatro»?

El proyecto trata sobre la creación de este club, no solamente para el alumnado con TDAH, sino para todo el que quiera participar. La idea es formarlos a través de distintas dinámicas de aprendizaje operativo para mejorar su habilidad comunicativa hasta que creen su propia pieza teatral a final de curso y la representen a toda la comunidad educativa.

¿Por qué destaca el proyecto?

Quizás por el impacto que puede tener en toda la comunidad educativa debido a la implicación de todo el profesorado, del alumnado y también de las familias, creando comunidad, que es superimportante para un óptimo desarrollo de los alumnos. Además, en principio está diseñado para los cursos más bajos de educación secundaria, pero hay posibilidad de continuar con cursos posteriores.

¿Qué supone para usted ser la ganadora de esta beca?

Una sorpresa y un orgullo saber que el jurado valoró tan positivamente mi trabajo, de entre muchísimos otros que no tengo duda de que también presentaban propuestas interesantísimas, pero sobre todo la satisfacción laboral. Es un impulso para mejorar cada día mi trabajo y mi labor docente.

La profesora Paula Antia Rey, ganadora de la beca de las fundaciones María José Jove-Ingada. / Rafa Vázquez

El jurado definió su iniciativa como «un proyecto con una clara expectativa de mejora en ámbitos esenciales para la dinámica escolar, contribuyendo al desarrollo integral».

Es que yo considero que el día a día del alumnado en los colegios y en los institutos no solamente se reduce a lo académico, sino que allí pasan la mayor parte del día. Es muy importante que aprendan y que trabajen socialmente en la escuela porque es como un microcosmos.

¿Qué objetivos espera a corto y largo plazo?

El objetivo fundamental a largo plazo es mejorar la habilidad comunicativa de los alumnos. No solamente en el ámbito académico, sino a lo largo de toda su vida porque somos seres sociales y sin saber comunicarnos no podemos convivir. A corto plazo, incidir en el trabajo diario en el aula. Algo muy necesario y que agradece mucho el alumnado con TDAH es aprender a hacer las cosas de manera pautada y poquito a poquito.

¿Cómo reaccionó el centro ante el reconocimiento?

De forma muy positiva. Todo el mundo lo vio como una gran oportunidad para el alumnado. En el centro hay mucho sentimiento de comunidad, entonces el profesorado y los niños están muy contentos.

¿Cuándo se implantaría?

Está pensado para ya y para trabajarlo durante todo el curso. Ahora, a principios de octubre, queremos organizarlo y empezar.

¿Qué desafío conlleva esto?

Más que nada, ponerlo en marcha me supone un desafío y un reto que estoy dispuesta a asumir. Me encantaría que tuviese continuidad en los cursos siguientes, que logre enganchar a los alumnos y que ellos mismos vean su propia mejoría en todos los aspectos.

¿Ha pensado en promoverlo a otros centros educativos?

Claro, es un proyecto que puede ser trasladado y trabajar con las mismas dinámicas en otros centros. De hecho, incluso es posible buscar la colaboración con los colegios de Marín, sobre todo con el alumnado que está acabando primaria y que después vendrá a nuestro centro, pero también es completamente imitable en otros.

¿Qué aprendizaje personal se lleva de esta experiencia?

Pues muchísimo. Aprendo sobre todo del alumnado, es nuestra mayor fuente de aprendizaje todos los días y es esencial porque nos reta cada día a ser mejores docentes. Entonces, espero crecer personalmente, pero incluso espero que ellos crezcan mucho más.