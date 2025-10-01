Afundación acude al arte para hacer frente a la ansiedad y la depresión entre escolares

Afundación, la Obra Social de Abanca, presentó ayer en Pontevedra su programación escolar para llevar el arte a los institutos de toda Galicia con el objetivo de apoyar la respuesta de la comunidad educativa ante el incremento de casos de ansiedad y depresión entre adolescentes. Fue la responsable del Área Educativa de Afundación, Carmen Pérez Larrán, la encargada de explicar esta programación, que está enfocada en la alfabetización emocional de los más jóvenes. «Tenemos constancia de muchísimos casos y prevalencia de temas de salud mental de adolescentes y de preadolescentes, que empiezan ya a sumarse a este carro, a esta pandemia de la salud mental. Es una necesidad social que tienen los docentes, que se encuentran cada día con escolares deprimidos, con ansiedad, con angustia, y también una preocupación de los padres.

Por ello, Afundación propone una serie de iniciativas, entre las que se incluyen el ciclo de conferencias ‘Educación s.XXI’, en el que expertos trabajan directamente con los jóvenes, así como otros dos programas que pretenden canalizar las emociones a través del arte. Uno de ellos es ‘EmocionArte’, liderado por el escritor y músico Pedro Feijoo. En él, los jóvenes participantes expresan sus inquietudes o sentimientos a través de la fotografía, el dibujo, la literatura o cualquier otro tipo de arte. El escritor destacó los «infiernos» que llevan los chavales dentro, que en ocasiones «no se les da importancia» y «lo que esconden, muchas veces, son verdaderas tragedias». De ahí la importancia de escucharlos y de dejar que se expresen, ha apuntado.

Por su parte, el fotógrafo y psicólogo Fuco Reyes desarrolla en los centros el programa ‘El espejo de Claude’, en el cual explora aspectos «clave» en la etapa de la adolescencia como la identidad, la autoimagen, la autoestima o la gestión de las emociones y la motivación a través de la fotografía. Así, precisamente la fotografía se convierte en el vehículo de expresión para los jóvenes, asegurando Reyes que la creación de imágenes y la exploración emocional «provoca un efecto transformador en cada uno de los participantes en el taller». Solo durante el curso pasado, las propuestas educativas de Afundación llegaron a más de 165.000 estudiantes de 840 centros.