Fin a 102 días de arte contemporáneo

Aunque la clausura oficial fue el pasado viernes, el remate definitivo de la Bienal 2025 fue ayer, con el cierre de las exposiciones por toda la ciudad | Ya se prepara la edición de 2027

Una de las exposiciones que se cerraron ayer en el Museo

Una de las exposiciones que se cerraron ayer en el Museo / Gustavo Santos

Nicolás Davila

Pontevedra

Hubo que esperar quince años desde la anterior edición y 102 días después de su regreso, el 21 de junio, la Bienal Internacional de Arte de Pontevedra puso ayer definitivamente su punto final a tres meses de arte contemporáneo en numerosos escenarios de la ciudad. La clausura oficial fue el viernes pasado, pero ayer se cerraron todas las exposiciones.

Las Ruinas de Santo Domingo fueron otro de los escenarios de la Bienal / G. Santos

En solo un mes ya había recibido más de 25.000 visitantes, pero la cifra se habrá multiplicado, a la espera del balance oficial. Fueron trece sedes y más de 400 obras firmadas por más de sesenta artistas internacionales.

La Bienal se completó con otras actividades además de las exposiciones, como el ciclo Conversas con Artistas, Artes Vivas, visitas guiadas, seminarios o cine.

Esta edición tras década y media de paréntesis, regresó con vocación de permanencia y así lo ha dejado claro la Diputación, su organizador e impulsor, al igual que antaño. En la clausura oficial del pasado viernes de esta edición número 32 de la Bienal de Arte, que llevaba por lema «Volver a ser humanos diante a dor dos demais», el presidente provincial, Luis López, señalaba que «este acto no es una despedida, es una invitación. Hoy comienza la edición número 33 de la Bienal de Arte de Pontevedra y contamos con todos vosotros. ¡Nos vemos en 2027!».

