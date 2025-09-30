Xuntos participa en la eliminación de especies invasoras en el cauce del río Tomeza

Son los voluntarios más comprometidos con el medio ambiente. Desde el primer momento se pusieron manos a la obra en las inmediaciones de los ríos Gafos-Tomeza para retirar las plantas invasoras que como la hierba de la Pampa, la caña de bambú e incluso la acacia negra ponen en serio riesgo la flora y fauna autóctonas.

Retirada de plantas de cortaderia. | FDV

Proxecto Ríos, grupo ecologista que intenta la recuperación de estos espacios naturales únicos, salió en la mañana de ayer con un grupo de una quincena de usuarios de Xoán XXIII y Xuntos-Down que se implicaron al máximo en la retirada de plantas de hierba de la Pampa, una de las invasoras que está colonizando numerosos espacios; también, las orillas de los cauces fluviales.

El grupo en el molino de Cabanas. | FDV

El principal riesgo de esta planta es que estrangula las especies autóctonas, a las que no deja margen para crecer, por lo que la diversidad tradicional está en peligro; a saber tanto la fauna como la flora, a la vez que la calidad de las aguas de los ríos en los que se produce la invasión.

Galicia Ambiental se quejó este mismo fin de semana de la explosión de invasoras en toda la costa, desde Pontevedra a Sanxenxo, pero en especial en la capital.

En el caso de la ciudad del Lérez, la hierba de la Pampa ha crecido de forma desorbitada en los alrededores de A Parda, cerca de la estación del tren; en las inmediaciones del Centro de Tecnificación Deportiva; y, también en el nuevo polígono comercial de O Vao, donde se extiende de modo salvaje la caña de bambú.

La acacia negra o mimosa ya se ha adentrado de forma terca en la provincia de Pontevedra y en el municipio. Los terrenos comunales de Mourente y de Marcón, son algunos ejemplos de la expansión brutal en los últimos años.

Mayor problema es el que se observa en las inmediaciones de uno de los puentes más antiguos restaurados por Patrimonio en Lalín. El pasado sábado, por error se publicó que la planta que se expandió como la espuma era la cortaderia selloana cuando en realidad era la mimosa, una planta que llegó a Galicia con interés ornamental, pero que luego se desmadró.