Las Xornadas Gastronómicas de la Ameixa regresan tras el éxito de la última edición

El Ayuntamiento de Poio presentó el pasado lunes una nueva edición de las Xornadas Gastronómicas da Ameixa, que se celebrarán todos los fines de semana de octubre en doce establecimientos del municipio, ofreciendo al público diferentes propuestas culinarias a precios asequibles.

La iniciativa, recuperada en 2024 tras dos décadas sin celebrarse, vuelve con el fin de poner en valor este producto estrella de la ría, dinamizar la hostelería fuera de temporada y consolidar la posición de Poio como un referente culinario de las Rías Baixas. «Estamos empeñados en convertir esta fiesta y estas jornadas en el mejor escaparate para la almeja de Campelo y para nuestras mariscadoras y mariscadores», señaló el alcalde de Poio.

Durante estas jornadas, que sirven como prolongación de la 37 Festa da Ameixa de Campelo, los asistentes podrán degustar la almeja de distintas maneras, desde recetas tradicionales hasta más innovadoras.

Los establecimientos participantes son: Casa Angelita, Casa Ces, Casa Laura, Remo y Pinela Terraza, La Nueva Parada, Evoca, La Espuela, Arroyo Mar y Tierra, Entrepedras, O Peirao y Pedramar.