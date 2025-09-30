Vilaboa denuncia las «deficiencias graves» del nuevo tramo de la A-57

El Ayuntamiento de Vilaboa formalizó una nueva solicitud al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en la que exige la corrección inmediata de las graves deficiencias detectadas en la construcción del tramo de la autovía A-57 Vilaboa-A Ermida, que atraviesa parcialmente el municipio.

En el documento se recogen diversos problemas, como resultado de la ejecución de estas obras, que «comprometen gravemente la seguridad vial» en las vías de servicio y en los accesos a los comercios locales. Según señalan desde el Gobierno local, algunas de las incidencias de las que se dieron parte son la señalización horizontal y vertical, ciertas carencias estructurales en las barreras de seguridad, una inadecuada ejecución del pavimento, la falta de continuidad en elementos de protección o las inseguras condiciones en el acceso a zonas comerciales, entre otras.

Además de la reclamación a la Administración central, el escrito también fue enviado a la Demarcación de Carreteras en Galicia, a la Subdelegación del Gobierno y a la Dirección General de Carreteras.

Por su parte, César Poza González, alcalde de Vilaboa, critica el abandono institucional, pues manifiesta que los técnicos municipales llevan enviando distintas comunicaciones oficiales al Ministerio solicitando la subsanación de los diversos problemas derivados de la ejecución de las obras desde el 13 de mayo de 2022, pero sin obtener ninguna respuesta satisfactoria por parte de la Administración central.

Asimismo, estos técnicos municipales de Vilaboa hacen hincapié en que el estado actual de las obras no cumple las condiciones necesarias para garantizar la seguridad vial, lo que responsabiliza al Ministerio de cualquier incidente que pueda ocurrir en estas vías. «El objetivo de este gobierno local es garantizar la seguridad y la protección tanto de los usuarios de las vías de servicio como de quienes acceden a los establecimientos comerciales cercanos», declara César Poza, destacando que el ayuntamiento ha destinado recursos propios a la elaboración de un informe técnico que proporciona documentación profesional que respalda las demandas municipales. Por ello, dada la gravedad de la situación, el Ayuntamiento de Vilaboa solicita formalmente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que responda de inmediato a las comunicaciones municipales enviadas durante los últimos tres años, así como que subsane todas las deficiencias graves identificadas en el informe, estableciendo finalmente las medidas necesarias para garantizar la seguridad vial de acuerdo con las especificaciones técnicas indicadas.

Por último, César Poza expresa que es inaceptable que una obra financiada con fondos públicos permanezca en estas condiciones deficientes, por lo que insiste en que mantendrá su tono exigente hasta obtener una respuesta satisfactoria que garantice la seguridad de los ciudadanos. En adición, el alcalde muestra su sorpresa de que la empresa que realizó la obra la deje «en estas condiciones, ya que da mala imagen ver el estado en el que se terminó».