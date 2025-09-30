Se renuevan las puertas de los campos de fútbol de A Lanzada, O Revel y Baltar
J. A.
El Ayuntamiento de Sanxenxo renueva la carpintería interior en los campos de fútbol de A Lanzada, O Revel y Baltar. Actualmente, las puertas existentes presentan un deterioro significativo debido al uso continuado y la exposición a condiciones ambientales adversas, lo que afecta a su funcionalidad y estética, por lo que se sustituirán por otras fabricadas con materiales duraderos y resistentes a la humedad.
Esta mejora de las instalaciones deportivas municipales, que se encuadra en el II Plan de Infraestructuras Deportivas de la Diputación de Pontevedra, supone una inversión de 34.661 euros para la sustitución de unas 12 puertas en total.
El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de un mes y una garantía de 24 meses.
Esta renovación se suma a las inversiones de los últimos años en materia deportiva, como son la remodelación de los pabellones de Baltar y Vilalonga, la construcción del nuevo campo de fútbol de Dorrón o las mejoras en el campo de Noalla.
