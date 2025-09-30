La Real Academia Galega de Ciencias premia a la catedrática marinense de la UVigo Laura Carballo

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) reconoce con las Medallas de Investigación a cinco científicos gallegos en activo de las universidades de A Coruña y Vigo. Esta distinción valora las trayectorias singulares y consolidadas en investigación, desarrolladas en Galicia, además de fomentar la promoción de la ciencia y la tecnología gallegas. La entrega de los galardones tendrá lugar en el acto académico de celebración del Día de la Ciencia en Galicia, el próximo 8 de octubre en Santiago.

Entre ellos figura la marinense Laura Carballo Piñeiro, que recibe la medalla Domingo García-Sabell Rivas, de la sección de Ciencias Económicas y Sociales, por su trabajo para mejorar las condiciones de los trabajadores del mar. Laura Carballo Piñeiro (Marín, 1971) es catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidade de Vigo y decana de la facultad de Relaciones Internacionales.

Su principal línea de investigación se articula en torno al derecho laboral marítimo internacional, de la que es un referente. Es catedrática de Derecho y Política Laboral Marítima en la World Maritime University, creada por la Organización Marítima Internacional (OMI), con sede en Malmö, y de la que fue directora de su departamento de Derecho y Política Marítima.

Participó en un consorcio internacional para proveer a la Dirección General de Transportes de la Comisión Europea de un estudio sobre los aspectos sociales dentro del transporte marítimo. Para la Federación Europea de Trabajadores del Transporte realizó un proyecto sobre seguridad social y empleo marítimo.

Dirigió un programa destinado a promover el trabajo decente a bordo de buques de la marina mercante. Participó en un estudio sobre los horarios de trabajo en el mar, que suscitó que varios países habían solicitado a la OMI que había puesto en marcha sus recomendaciones.

Además, la OMI contó con sus conocimientos para prestar formación en transporte marítimo en Ghana y Chile. Es asesora del Comité de Expertos en la Aplicación de los Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y va a ser la primera gallega en impartir un curso en la Academia de Derecho Internacional de la Haya.

"Como investigadora gallega me siento muy honrada. Reconforta que en estos momentos de gran amenaza para la orden internacional y los derechos de las personas sin importar su origen, la RAGC apoye el papel fundamental del Derecho para alcanzar la paz, la seguridad y el bienestar de naciones, la dignidad de los pueblos, en definitiva, como diría García-Sabell”, señala la galardonada.