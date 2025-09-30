El PSOE denuncia la situación crítica de la sanidad en Poio

El grupo municipal socialista de Poio denuncia la situación crítica de la atención primaria, «con demoras de hasta dos meses para conseguir cita médica, cancelaciones de consultas ya programadas y el cierre de agendas por falta de personal», como es el caso de la atención en horario de tarde del Centro de Salud de Anafáns. Se trata de una serie de circunstancias que «provocan largas colas y dificultan gravemente el acceso a una atención sanitaria digna», con consecuencias para los pacientes como la desatención de dolencias crónicas y empeoramiento de patologías controlables por el atraso en las revisiones y ajustes terapéuticos, la sobrecarga de las urgencias o la quiebra de la continuidad asistencial, con agendas cerradas y rotación de los profesionales sin tiempo a conocer los casos, entre otras.

Por ello, presentan una moción en el pleno del Ayuntamiento de Poio para instar a la Xunta de Galicia a mantener los consultorios médicos actuales de Combarro y Raxó con todos los facultativos operativos o cubrir las seis plazas adscritas al Centro de Salud de Anafáns para reducir las listas de espera. Además, piden al gobierno municipal que impulse un nuevo centro de salud.

Por ello, los socialistas trasladarán esta moción a la gerencia del área sanitaria, a la Xunta y a los centros de salud de Combarro, Raxó y Anafáns.