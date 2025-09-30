Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se prorroga la cesión de la Casa das Campás

El Ayuntamiento de Pontevedra anuncia que está en exposición pública la propuesta para prorrogar la cesión al Rectorado de la Universidad de Vigo de la llamada Casa das Campás, que fue cedida en su día a la institución académica como gesto de buena voluntad por la creación de un campus con diferentes facultades en la capital de provincia, sobre todo en A Xunqueira.

